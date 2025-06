Den Höhepunkt im Dressurviereck bildete dabei am frühen Sonntagnachmittag die S*-Dressur mit Kandarenzaum, bei der Jasmin Emmanuelle Fetzer mit „Olympia“ siegte.

Höhepunkt und Abschluss des Turniers am Sonntagnachmittag war im Springparcours das zweisternige M-Springen mit Siegerrunde. In diesem siegte mit einem Nullfehlerritt in 31,50 Sekunden Lena-Sophie Dreher mit Garfield Boisjoli vom RC Gundelfingen und wurde zugleich als erfolgreichste Reiterin im Springen ermittelt.