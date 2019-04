Weil am Rhein Großes Repertoire an Tänzen

Ausblick Für den 14. Juli ist ein Auftritt beim Quartierfest Messeplatz geplant. Ende September wird es wieder einen „Schnupperkurs“ Squaredance für Interessierte geben. Sehr gefragt ist bereits jetzt der Jahresausflug 2019 am 27. Juli ins SWR-Funkhaus in Baden-Baden. Auf die traditionellen Termine des Jahres auf dem Vereinsgelände, die auch auf der Homepage des Vereins zu finden sind, wies Hüttenwart Ronald Röcker hin. Es sind dies: Hock am 1. Mai, Sonnwendfeier, Sommergrillabend, Kanischterlifescht zur Zeit des „Neuen“ und Country Christmas.

Finanzen Das Special in Ötlingen und der Getränkeverkauf an den Tanzabenden brachten einen kleinen Überschuss in die Kasse; die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und Auftritte wurden für Saalmiete an die Stadt und für Aufwandsentschädigungen für die Übungsleiter verwendet.

Die Kassenprüfer Joachim von Heine und Irmgard Walther bescheinigten dem Kassenführer Didi Schmitz eine perfekte Buchführung. Auf Antrag von Rudolf Ritter wurde der Gesamtvorstand entlastet. Wahlen Für den ausscheidenden Kassenprüfer Joachim von Heine wurde Elke Schemenauer gewählt. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Winfried Heinrich, zweiter Vorsitzender Günter Buderer, Schriftführerin Lilo Buderer, Kassierer Didi Schmitz, Eventmanager Brigitte und Ingolf Ziörjen, Hüttenwart Ronald und Nora Röcker. Das Amt des Webmasters ist derzeit unbesetzt. Caller sind Didi Schmitz und Rainer Vosen; Übungsleiter Linedance: Beate Eble und Danny Imme.