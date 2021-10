Weil am Rhein Großprojekt vor Aufführung

Weitere Informationen: Die Konzerte findet statt am 13. November, 20 Uhr, im Sichtwerk in Eimeldingen, am 16. November, 20 Uhr, im Kronenmattsaal, Binningen (Baselland), und am 21. November, 17 Uhr, im Triangle Huningue. Der Vorverkauf der Karten beginnt am 26. Oktober, denn erst dann werden die Veranstalter wissen, wieviele Konzertbesucher in die verschiedenen Konzertsäle eingelassen werden dürfen.