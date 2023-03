Auch kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten werden, welche Bands in diesem Jahr auf der Bühne stehen werden. „Was kommunizierte werden kann ist jedoch, dass wir intensiv an beiden Festivals arbeiten“, so der Kulturamtsleiter.

Gut am neuen Standort eingelebt

Für ihn und sein Team standen jüngst im Zuge der Rathauserweiterung auch räumliche Veränderungen an. Denn das Kulturamt ist von der Humboldtstraße an den Rathausplatz gezogen. „Ich persönlich habe mich sehr gut hier am Arbeitsplatz eingelebt“, sagt Spörrer. Und auch das neue Team gewinne an Routine, nachdem im vergangenen Jahr erstmalig die Organisation des Bläserfestivals und Kieswerk-Open-Airs in Angriff genommen worden war.