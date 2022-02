Weil am Rhein Grün sorgt für mehr Kühle

Bei der Stadtentwicklung im Allgemeinen soll nun unter anderem berücksichtigt werden, wie mit Stadtgrün – etwa dank so genannter Pocket-Parks – die Auswirkungen in den roten, besonders betroffenen Zonen gemindert werden können. Hier gelte es nun, Maßnahmenpläne zu entwickeln, heißt es in der Mitteilung weiter. Pocket-Parks sind kleine Grünflächen, die in einer Baulücke zwischen zwei bis drei Gebäuden integriert werden. Sie haben eine zentrale Aufgabe: sie kühlen. Durch das Pflanzen von Bäumen entsteht ein verschatteter Platz in einer Straße, der den dortigen Bewohnern als Rückzugsort an warmen Sommertagen zur Verfügung steht.