Weil am Rhein: Grüne melden sich zu Wort

In einer Pressemitteilung macht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Weiler Gemeinderat ihre Unzufriedenheit über die Rodungsarbeiten im Weiler Wald deutlich. Auf viel Unverständnis von Bürgerseite sind die an diversen Stellen in Weil am Rhein durchgeführten radikalen Rodungsarbeiten gestoßen, heißt es darin. Die Fraktionsmitglieder hätten zahlreiche Anrufe zu diesem Thema erreicht, und sie haben die Kahlschläge selbst in Augenschein genommen. Von Seiten der Stadtverwaltung sei, so heißt es in der Stellungnahme weiter, eine Pressemitteilung erfolgt, welche mit dem Hinweis auf die Verkehrssicherung sämtliche Kritik abweise.