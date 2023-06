Weil am Rhein Grüne Oase mitten im Ortskern

120 Rosensorten

Rund 120 Sorten Rosen hat Schaufelberger in ihrem Garten stehen. Es waren auch schon mal mehr, etwa 180, sagt sie.

Jede eine Schönheit für sich: Gefüllte Rosen Foto: Beatrice Ehrlich

Ihr Garten verändert sein Aussehen: Ein Grund dafür ist der Klimawandel, der sich in dem empfindlichen Gefüge der Pflanzen besonders bemerkbar macht. Schaufelberger reagiert darauf, indem sie ihren Garten dem Klima angepasst umbaut. Rosen würde sie beispielsweise heute nicht mehr in die pralle Sonne pflanzen. Sie werden sonst schnell braun und fallen ab, hat sie beobachtet. Hortensien hat sie, wenn überhaupt, nur noch in Töpfen. Auch mit Blick auf die Wasserrechnung kommen stattdessen Pflanzen zum Zug, die weniger Wasser brauchen: Katzenminze, lila blühender Anziehungspunkt für alles, was summt und brummt, Riesenschleierkraut, Schwertlilien, die gar kein Wasser brauchen, Funkien und andere Blattstauden.

Den hinteren Teil des Gartens gießt Schaufelberger überhaupt nicht mehr. Auch bei Bäumen heißt es umdenken. Eine Libanonzeder wächst und gedeiht jetzt dort, wo früher eine Fichte stand, eine Baumart, die Hitze gar nicht verträgt. Riesensteppenkerzen und blassroter, orientalischer Mohn setzen außergewöhnliche Akzente.

Blick ins Blütenmeer

Ein Garten mit vielen Facetten: Bei Margarete Schaufelberger gibt es wunderbare Sitzplätze mit Blick ins Grün und das Blütenmeer oder auf den „blauen Vorhang“ einer blühenden Glyzinie, die sich an einem abgestorbenen Ast eines robusten Blauglockenbaums entlangwindet.

Es gibt aber auch „wilde Ecken“, in denen zwischen Rosen Brennesseln stehen und der Bewuchs scheinbar undurchdringlich ist. „Ich komme nicht zu allem“, sagt sie. Ein Taschentuchbaum wächst einfach nicht an dem ihm zugedachten Platz. Die Enten lieben es sichtlich, zwischen den hohen Pflanzen herumzulaufen und sich zwischendurch in einem kleinen Teich abzukühlen. Zum Abschied schnattern sie freundlich.