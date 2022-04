Bauamtsleiter Renner und Erster Bürgermeister Rudolf Koger wiesen indes darauf hin, dass man noch ganz am Anfang des Projekts stehe. Die Überschreitung der Baugrenze sei baurechtlich in Ordnung. Hinsichtlich der Grünflächen soll es weitere Gespräche mit dem Investor geben. Und die Dauer der Sozialbindung von 15 Jahren sei üblich, so Koger. Man könne zwar vieles vom Investor fordern, letzten Endes gehe es aber darum, einen guten Kompromiss zu finden, fasste Renner zusammen. Gerade mit Blick auf den hohen Anteil an bezahlbarem Wohnraum, den der Investor realisieren will, wurde in den Beratungen zum Thema immer wieder deutlich, dass das Projekt als solches fraktionsübergreifend begrüßt wird.