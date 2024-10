Weil am Rhein: Guckend und kaufend durch die Halle schlendern

Von Trockenkränzen bis Gips-Deko

Auch Kränze aus getrockneten Blüten, Marmelade, Pralinen oder Dekorationen aus Gips gab es. Das Angebot war überwältigend. Ob Figuren, Bilder und Hausschuhe aus Filz, Taschen aus Kork oder gehäkelte Puppen und Tierfiguren – immer wieder schlenderten die Besucher an den Ständen vorbei, suchten das Gespräch und wurden fündig. Seit Jahren dabei ist Jochen Anders aus Weil am Rhein mit seinen filigranen Glaskugeln. Er freute sich über das große Interesse an seinem Angebot. Langsam füllte sich auch die Kaffeestube, in der auch ein herzhaftes Mittagessen angeboten wurde. Gabriele Schamberger sagte: „Es lässt sich gut an“. Sie hoffe, dass am Nachmittag noch mehr Besucher in die Altrheinhalle kommen würden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ganz in der Nähe ein ähnlicher Markt stattfände.