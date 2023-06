Weil am Rhein Günstiges Bauen „fast unmöglich“

Wer da noch bezahlbaren Wohnraum schaffen könne, wisse er nicht, sagte Geschäftsführer Rainer Hunn bei der Mitgliederversammlung am Montagabend. Kostengünstiges Bauen sei „fast unmöglich“. Und mit dem Gebäudeenergiegesetz drohe nun noch „die nächste Katastrophe“. Es sei im Ansatz sicher richtig, aber in der Durchführung nicht praxistauglich. Das einzige, was ihn in diesem Zusammenhang beruhige, sei, dass sich die Stadt bereits sehr früh mit dem Thema Wärmenetze befasst hat und stark am Ausbau arbeitet.