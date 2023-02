Weil am Rhein Gut aufgestellt ins Jubiläumsjahr

Einige Auftritte geplant

Weitere Jubiläumsauftritte folgen am 18. Mai anlässlich Himmelfahrt, wo man an der Daur-Hütte auf dem Berg singen werde. Am 18. Juli geht’s nach Wollbach zum „Festival der Chöre“. Nach der Sommerpause stehen Auftritte in der örtlichen Kirche am 29. Oktober und am 19. November (Volkstrauertag) an. Pfarrerin Bettina Müller bemerkte dazu, dass sie die Verlässlichkeit des Chores über die Jahre sehr schätze. Am 3. Dezember wird beim Altennachmittag gesungen, ebenso wie am 25. Dezember in der Kirche.

Rückblick

Gerhard Linder, der zweite Vorsitzende, ließ das Jahr Revue passieren. „Hervorragend“ frequentiert waren die Proben, und man nahm öffentliche Veranstaltungen wahr. Speziell die vielen Jubilare gaben Anlass zu frohen Stunden.

Finanzen

Kassierer Werner Lorenzen verlas eine kleine Reihe von Einnahmen und eine mehr als dreimal so lange Liste von Ausgaben, darunter Pflichtposten wie Abgaben. Der Verein erhalte gute Spenden, ohne die das Fortbestehen schwierig wäre. Den Spendern galt Dank.

Wahlen

Ortsvorsteher Günther Kessler fungierte als Wahlleiter. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Ulrich Kunzendorf, Rechner Werner Lorenzen und Aktivbeisitzer Hans-Dieter Stern.

Ehrungen

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Gisela Zandt und Günter Siebold zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Grußworte

Ortschef Kessler drückte wortreich seine Freude über das Wirken der Sänger im Dorf aus. Was der Vorstand leiste, sei nicht selbstverständlich. „180 Jahre – toll! Macht weiter so“, sagte er.