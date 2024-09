Dass sie gleich in ihrer ersten Woche im Freiwilligen Sozialen Jahr so beschäftigt sein würde, hätte Linda Kertmen (19) nicht gedacht. Gerade war die ehemalige Kant-Gymnasiastin selbst noch Schülerin, jetzt bereitet sie zusammen mit Viertklässlern aus Friedlingen die Abschlusspräsentation für die Sommerferienwoche vor. Eine Woche, in der 30 Kinder und ihre Betreuer viel erlebt haben.