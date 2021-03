Am Freitag stand um 18 Uhr der Abschluss des Wählerverzeichnisses mit den eingegangenen Briefwahl-Anträgen an. Am heutigen Samstag galt es, die Lokale einzurichten. Die Wahlurnen werden dort abgeschlossen aufgestellt. Im Gegensatz zu sonstigen Urnengängen gilt es darüber hinaus, eine Menge hinsichtlich der Hygiene vorzubereiten: Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Papierrollen, FFP2-Masken oder auch Blattwender gehören dazu.

Höchster Anteil in Haltingen Die Zahl derjenigen, die lieber nicht im Wahllokal ihr Kreuzchen machen, sondern die Briefwahl beantragt haben, lag am Freitagmittag bei 5861 von 19 859 Wahlberechtigten. Davon liegen rund 5000 Stimmen vor. Rekordhalter sind hier die Wähler aus dem Oberdorf in Haltingen. Denn: Von den 1814 Berechtigten haben 908 Briefwahl beantragt, womit für das Lokal Ortsverwaltung Haltingen die 50-Prozent-Marke erreicht wurde.