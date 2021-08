Weil am Rhein Gut vorbereitet für die Wahl

Bei der Einarbeitung in die verschiedenen Themen der Stelle hat das Thema Bundestagswahl die absolute Priorität. Es ist zwar die erste Wahl für die ich verantwortlich bin, jedoch nicht die erste Wahl, die ich mitbegleite. Sehr hilfreich ist es, auf ein gut funktionierendes und eingespieltes Team zurückgreifen zu können. Insgesamt sehe ich mich beziehungsweise das Wahlteam gut vorbereitet.

Frage: Wie weit sind die Vorbereitungen für die Bundestagswahl gediehen? Was wurde bereits erledigt, was muss noch gemacht werden?

Die Vorarbeiten sind zum größten Teil bereits erledigt. Aktuell ist die Abarbeitung der Briefwahlanträge eine große Aufgabe, so erreichten uns am vergangenen Montag etwa 900 Anträge. Manche Aufgaben können erst kurz vor der Wahl erledigt werden, so zum Beispiel die Einrichtung der Wahllokale.

Frage: Gibt es Veränderungen hinsichtlich der Wahlbezirke und Wahlbüros?

Wie auch bei der Landtagswahl richten wir insgesamt 15 allgemeine Wahlbezirke ein. Das Wahlbüro, das bei der Landtagswahl in der Ortsverwaltung in Haltingen eingerichtet wurde, zieht in die Turnhalle der Alten Schule in Haltingen um.

Abgesehen davon gibt es keine Änderungen.

Frage: Haben Sie genug Wahlhelfer oder werden noch welche gesucht?

Für diese Wahl haben wir bereits die nötige Anzahl von Wahlhelfern verpflichten können. Wer für zukünftige Wahlen Interesse am Ehrenamt des Wahlhelfers hat, darf sich gerne bei uns melden.

Frage: Coronabedingt wird sicher wieder ein Hygienekonzept vonnöten sein. Da können Sie bestimmt auf die Erfahrungen bei der Landtagswahl zurückgreifen, oder?

Natürlich greifen wir auf die gemachten Erfahrungen zurück. Bewährt hat sich die Einteilung eines zusätzlichen Wahlhelfers, der sich um die Corona-Schutzmaßnahmen kümmert, und die Ausgabe von ausreichend Hygieneartikeln.