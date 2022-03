Weil am Rhein Gute Erfolge gegen die Tigermücke

Das Fallenmonitoring entdeckte 213 ausgewachsene Tigermücken, knapp 200 davon allein in Friedlingen.

Und dennoch, so stellt der bisherige Wissenschaftliche Mitarbeiter, Dr. Manuel Striegel, fest, habe man die nachgewiesene Population im Vergleich zu 2020 mehr als halbiert (213 zu 491). „Das spiegelt sich auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung wider. Es waren kaum Belästigungen aus Friedlingen zu vermelden.“

Bürgermeldungen

Meldungen aus der Bevölkerung erweisen sich zunehmend als wichtige Hinweisgeber, heißt es. 2020 konnte dadurch die Ausbreitung im Bereich der Hebelstraße vermieden und 2021 an der Hinterdorfstraße weiter eingedämmt werden. Auch die Brutstätten im Bereich des Parkwegs wurden durch ein frühzeitiges Melden erkannt und behandelt.

Unterschätzt wurde indes im vergangenen Jahr eine schwelende Population im Bereich der Friedrichstraße, die sich dann im Laufe der Saison zu einem Plageereignis aufbaute. „Diese Population sollte in diesem Jahr großräumig angegangen werden“, macht Striegel deutlich, der die Stadt am 1. April aus privaten Gründen verlassen wird. Die Verwaltung ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger.

Größere Belästigungen sind erfreulicherweise ausgeblieben. Es gab einzelne Hotspots in der Nähe von Massenbrutstätten in Friedlingen sowie eine Expansion des Verbreitungsgebiets in der Gartenstadt (Leopoldstraße) und eine neuentdeckte Population an der Friedrichstraße.

Ausblick

Die Eliminierung der Asiatischen Tigermücke ist in den bekannten, befallenen Gebieten noch nicht abgeschlossen, jedoch auf einem guten Stand, hält das Rechts- und Ordnungsamt fest. Die Vorbereitungen zur Bekämpfung in der Saison 2022 sind bereits in vollem Gang. „Diese beginnt, wenn es wärmer wird, also jetzt im März oder April“, blickte Nonnenmacher voraus. Es werden auch wieder Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis gesucht.

Generell ist für 2022 geplant, die Gebiete großräumiger abzustecken und dafür das Bekämpfungsintervall zu erweitern. „Dies kann aber nur erfolgen, wenn dafür Sorge getragen wird, dass der Anteil der Brutstätten-Bekämpfung auf Privatgrundstücken von den Bürgern selbst erfolgt“, stellt Striegel fest.

So werden die Bürger in den betroffenen Gebieten wieder mit einem Brief der Stadt über das Thema informiert. Betroffene Haushalte können B.t.i.-Tabletten für die Wasserbrutstätten in den Außenanlagen im Rathaus bei der Polizeiabteilung abholen. „Bisher wurden die Tabletten automatisch verteilt“, erinnerte Nonnenmacher.

Darüber hinaus werden ab Mitte April geschulte Mitarbeiter – sie können sich entsprechend ausweisen – bis Oktober insgesamt zwölfmal die betroffenen Stadtteile und Straßenzüge aufsuchen und mithelfen, die Brutstätten zu beseitigen beziehungsweise die Bekämpfung vor Ort vorzunehmen.

Die Tigermücke nutzt für ihre Eier und Larven gerne auch verstopfte Regenrinnen, Regentonnen oder anderen Utensilien, in denen sich Wasser sammelt. Zur Bekämpfung ist es deshalb notwendig, Tonnen abzudecken, unnötige Wasserstellen in Gärten oder auf Balkonen zu beseitigen und Gerätschaften unter ein Dach oder in den Keller zu stellen. „Netze zum Abdecken sind ebenfalls wieder im Rathaus erhältlich“, kündigte Nonnenmacher an.

Die Stadtverwaltung bittet alle Mitbürger um Unterstützung. So sollten die Grundstücksbesitzer den Mitarbeitern Zugang zu ihren Außenanlagen gewähren und Tigermückenfunde melden. Hierzu können Fotos per E-Mail an tigermuecke@ weil-am-rhein.de geschickt oder die gefangenen/erschlagenen Mücken (mit Tesa fixiert) in einem Briefumschlag an das Rathaus Weil am Rhein – Tigermücke – Rathausplatz 1 – 79576 Weil am Rhein gesendet oder dort eingeworfen werden.

Weil am Rhein (sas). Es sei erfreulich, dass sich die Asiatische Tigermücke nicht mehr so schnell ausbreitet, meinte Ulrike Fröhlich (Grüne) im KSVA. „Das ist ein Erfolg.“ Sie schlug vor, die B.t.i.-Tabletten niedrigschwelliger anzubieten – nicht in der Polizeiabteilung, sondern an der Rezeption. Die Mitarbeiter an der Info-Theke hätten allerdings schon viele Aufgaben zu erledigen, stellte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher klar, die den Rück- und Ausblick im Ausschuss vorgestellt hatte. „Diese ist auch nur an drei Tagen regulär besetzt.“ Die Polizeiabteilung sei ebenfalls schnell zu finden – „einfach im Foyer gleich links“. Nonnenmacher bot aber an, den Bürgern eine Wegbeschreibung zukommen zu lassen. Wolfgang Roth-Greiner (FDP) plädierte dafür, die Tabletten wieder an die Bürger zu verschicken. Er geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Nicht jeder kontrolliert seine Vogeltränke.“

Die Bekämpfung der Tigermücke sei „ein Dauerlauf, kein Sprint – ein langwieriger Prozess“, befand Matthias Dirrigl (SPD). Er zeigte sich froh über „so gute Ergebnisse“ und erkundigte sich zugleich, ob auch über den Tellerrand geblickt werde, etwa nach Lörrach, aber auch in die Schweiz und nach Frankreich. Nonnenmacher verwies unter anderem auf eine trinationale Veranstaltung des Kantons Basel-Stadt zum Thema. „Wir haben uns breit ausgetauscht und sind keinesfalls allein unterwegs.“