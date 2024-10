Weil am Rhein: Gute Qualität und stimmige Preise

Weniger Strauchbeeren

Unterdurchschnittlich ist die Erdbeerernte ausgefallen aufgrund der zu nassen Witterung. Nur die Obstbauern, die die süßen Früchte in einem Folientunnel anbauten und sie damit vor Wetterextremen schützten, konnten eine gute Ernte einbringen. Immer weniger Landwirte bauen Strauchbeeren an: Der Anbau sei sehr arbeits- und kostenintensiv.

„Dicke Bretter bohren“

„Wir brauchen Verbandsarbeit und Ehrenamt dringender denn je“, sagt der Haltinger Obstbaumeister. „Wir müssen dicke Bretter bohren, um in der Politik Gehör zu finden“, betont Hagin und verweist als Beispiel auf die von der SPD in Berlin in naher Zukunft ins Gespräch gebrachte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro. „Das wäre für die Betriebe, die auf ausländische Saisonarbeitskräfte angewiesen sind, nicht zu erwirtschaften. Dann könnten viele die Tür zuschließen“, sagt Hagin mit dem Zusatz: „Wir würden ja gern 15 Euro bezahlen, wenn wir dies erwirtschaften könnten.“

Wenn die Erhöhung so käme, müsste es für die Landwirtschaft eine Sonderregelung geben, fügt er hinzu, da die steigenden Kosten nicht im erforderlichen Maß weitergegeben werden könnten. „Ich bin für einen freien Handel, doch es muss vergleichbare Standards bei Pflanzenschutz und Lohnhöhe geben.“ Wenn beispielsweise der gesetzliche Mindestlohn aktuell in Polen 6,10 Euro oder in Spanien sechs Euro beträgt, während in Deutschland 12,41 Euro bezahlt werden müssen, dann führe dies zu einer Wettbewerbsverzerrung. Dabei wird es laut Hagin ohnehin immer schwieriger Saisonarbeitskräfte zu gewinnen, da viele Rumänen und Polen sich verstärkt in ihrer Heimat selbstständig machen. „Hier müssen neue Abkommen mit Drittstaaten geschlossen werden, um das Problem zu lösen“, stellt der Obstfachmann fest.