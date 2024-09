Weil am Rhein: Guter Start ins neue Schuljahr

An der Realschule Dreiländereck wird in den ersten beiden Wochen mit einem Intensivstundenplan gearbeitet, erzählt Rektorin Tatjana Ullrich, vor allem kernfachspezifisch in Mathe, Deutsch und Englisch. Dazu gibt es Klassenlehrerstunden – in Klasse fünf etwas mehr –, in denen sich Schüler und Lehrer gegenseitig besser kennenlernen. Ansonsten wird auf unterschiedliche Bausteine gesetzt: Die Neuntklässler erhalten Infos zu ihrer Projektprüfung und können an einer „kleinen“ Prüfung teilnehmen, erklärt die Schulleiterin. Auch Präsentationstraining wird angeboten. In Klasse sechs steht Verkehrserziehung an. Und Arbeiten mit dem IPad wird ebenfalls gelehrt: „Wir haben festgestellt, dass das nötig ist.“