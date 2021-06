Weil am Rhein Hälfte der Spielhallen erhält weiter eine Erlaubnis

Weil am Rhein. Sechs von zwölf Weiler Spielhallen haben weiterhin eine Erlaubnis, wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte. Wie auch bereits in anderen Städten im Land haben die Spielhallenbetreiber in Weil am Rhein in diesen Tagen Post von der Stadt erhalten. Infolge einer Änderung des Landesglücksspielgesetzes im Jahr 2017 mussten die Spielhallenbetreiber für einen weiteren Betrieb neue Erlaubnisanträge stellen. Dies haben zwölf der 13 Spielhallen auch getan, heißt es. Eine Spielhalle wurde in ein Wettbüro umgewandelt.