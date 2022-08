Weil am Rhein Händler fühlen sich übergangen

Vorgesehen ist, dass der Durchgangsverkehr über das Vorrangstraßennetz (B 3 und B 317) abgewickelt wird. Die Anlieger fürchten aber, dass es an verschiedenen Orten zu einem Verkehrschaos kommt. Kathrin Kumar (Goldschmiede Kumar) wies etwa auf die Ecke Schillerstraße/Hauptstraße hin. „Dort ist es jetzt schon kritisch.“ Bei einem Feueralarm im Rathaus in der vergangenen Woche sei die Feuerwehr nicht durchgekommen. „Das lag allerdings daran, dass zwei Autos vor der Apotheke im Halteverbot standen“, stellte Stadtbauamtsleiter Christian Renner klar.

Carsten Vick (PC-Doktor) erwartet Probleme, weil die Müllheimer Straße Richtung Stadtbibliothek zur Sackgasse wird: „In den Überlegungen fehlt die Tankstelle. Das gibt ein Chaos.“ Zudem sei die Schillerstraße bei Veranstaltungen auf dem Rathausplatz – wie dem Bläserfestival oder dem Guggemonsterkonzert – dicht, weil dann dort die Wochenmarktstände stehen. „Vielleicht kann der Markt dann in die Fußgängerzone“, überlegte Renner.

Große Sorge bereitet den Anliegern auch die Straße „Im Herbergacker“: „Das ist ein großer Knotenpunkt“, warf Burkart ein. Zu den Ärzten in der Regiopraxis am Ende der Straße – im selben Gebäude befindet sich Optik Burkart – kämen 500 Patienten pro Tag. Valentina Carignani (Eiscafé Carlo) sagte, die schmale Gasse sei bereits heute ständig blockiert. Der „Herbergacker“ ist nicht für den Durchgangsverkehr vorgesehen, erklärte Renner. Er räumte allerdings ein, dass Fahrer, die sich auskennen, auch andere Wege nutzen als die vorgesehenen.

Generell wird es teils nötig sein, Umwege in Kauf zu nehmen, betonte er.

Anlieferung

Lieferverkehr ist in der künftigen Fußgängerzone von 6 bis 10 Uhr frei, erinnerte Renner auf Nachfrage von Jörg Stücklin (Blumen-Oase). Sebastian Schack (Bike Supply) fragte sich, wie es funktionieren soll, wenn das Fahrradgeschäft große Lieferungen mit 120 bis 140 Rädern erhält. Möglicherweise lasse sich ein Tag festlegen, um einen Tagesausweis auszustellen, schlug Renner vor. Schack wies aber noch auf ein weiteres Problem hin: wenn Kunden Velos zur Reparatur bringen wollen. „Sollen sie die Räder tragen?!“

Gülsen Özer betreibt die Stadt-Apotheke – und erhält vier bis fünf Mal am Tag Lieferungen, wie sie berichtete. „Und das dauert teilweise länger.“ Renner verwies auf die hintere Erschließung über den „Herbergacker“. Dass dort öfter Paketdienste den Weg blockieren, ist ihm allerdings bewusst.

Zudem beliefern die Apotheken-Mitarbeiter Kunden, die gehbehindert sind, auch durch die Autoscheibe. Wo diese künftig parken sollen, ist Özer ein Rätsel. Renner will prüfen, ob sich auf der Freifläche zwischen Apotheke und dem Gebäude, in dem sich die Regiopraxis befindet, ein Behindertenparkplatz einrichten lässt.

Parken

Apropos Parken: 550 Parkplätze entstehen in der „Dreiländergalerie“. Dort kann man so lange parken, wie man will – allerdings kostet die Stunde 1,80 Euro, kündigte Cemagg-Geschäftsführer Andreas Thielemeier an. Axel Teubner (Modehaus Ermuth) erkundigte sich, ob im neuen Sparkassen-Dienstleistungszentrum nicht einige Parkplätze dauerhaft für Stadtbesucher freigehalten werden können. Bisher ist vorgesehen, dass die Plätze nur samstags und sonntags genutzt werden dürfen. Gruner versprach, nachzufragen.

Bereits heute komme es zeitweise zu Schlägereien um Parkplätze, hat Christian Lehmann, einer der Ärzte der Regiopraxis, beobachtet. Es gebe keine Kosten-Nutzen- Analyse für die Fußgängerzone. „Erst wäre ein Gesamtverkehrsplan nötig. Lörrach hat das so gemacht.“ In Weil gebe es Flickwerk. Die Praxis ziehe eventuell sogar eine Standortverlegung in Erwägung.

Gestaltung

Solange nicht feststeht, ob die Verlängerung der Tram 8 realisierbar ist, mache es keinen Sinn, die Fußgängerzone komplett zu gestalten, erklärte Gruner. Eine Entscheidung sei voraussichtlich Anfang 2024 zu erwarten. Falls diese positiv ausfällt, könne die Umsetzung wohl 2026 bis 2028 erfolgen.

Wenn es bis zum Jahr 2028 dauere, bis aus der Fußgängerzone eine „schöne Flaniermeile“ werden kann, könne er nicht nachvollziehen, wieso es jetzt so schnell gehen soll, äußerte sich Kaufring-Geschäftsführer Michael Cornelius. „Es ist ein Provisorium, und das will man beim Zahnarzt doch auch nicht.“ Das sei richtig, so Gruner. „Aber es gibt Varianten, die Zone so zu gestalten, dass es Sinn macht.“ Poller, die aktuell dafür sorgen, dass an bestimmten Stellen nicht geparkt wird, könnten beispielsweise entfernt werden. „Wir kriegen Flächen frei.“

Evaluierung

Beim Fußgängerzonen-Testlauf war der Versuch abgebrochen worden, erinnerte eine Bürgerin. „Ist das diesmal auch möglich und wie schnell?“ Nach einem Jahr soll eine Evaluierung stattfinden, kündigte Gruner an. Es ginge aber auch früher. „Nach einem Jahr gibt es die Hälfte der Läden nicht mehr“, befürchtete Özer. Burkart schlug vor, dass die Händler ihre Umsätze monatlich an die WWT weitergeben. Bei einer Verschlechterung gehöre gehandelt. „Spätestens an Weihnachten oder im Frühjahr.“

Wünsche

Einige Händler gaben nicht auf: „Lassen Sie uns den Termin aufschieben“, bat Jürgen Rühle (Drogerie Rühle). Es gelte, gemeinsam nach vorne zu gehen. Vick schlug vor, dass sich der Gemeinderat an einem Samstag nach den Ferien auf die Einkauf-Insel stellt „und sich dann nochmal Gedanken macht“.

Weil am Rhein (sas). Die Fußgängerzone soll mit der Eröffnung der „Dreiländergalerie“ am 29. September in Betrieb gehen. Dieser Startpunkt wurde gewählt, weil viel Verkehr erwartet wird, erläuterte Bürgermeister Martin Gruner auf Nachfrage von Cemagg-Geschäftsführer Andreas Thielemeier. „Die B 3 ist dann wieder offen. Niemandem hilft zusätzlicher Stau auf der Hauptstraße.“

Thielemeier prophezeite, dass Kunden vor den Straßensperrungen stehen, verärgert sein und sich dies merken würden.

Der Termin ist nach aktuellem Stand fix, informierte der Bürgermeister auf Nachfrage von Kaufring-Geschäftsführer Michael Cornelius.

Weil am Rhein (sas). „Wir sammeln heute Probleme – ich höre keine Lösungen“, meinte Bürgermeister Martin Gruner bei der Info-Veranstaltung zur kommenden Fußgängerzone an die Anlieger gerichtet. „Wieso sollen wir Ihre Probleme lösen?“, ärgerte sich Sebastian Schack (Bike Supply). „Wieso haben Sie nicht im Vorfeld in den Geschäften nachgefragt? Das ist nicht unser Job. Das ist ein riesengroßer Fehler der Stadt“, kritisierte Carsten Vick (PC-Doktor).

Gruner wies darauf hin, dass Weil-aktiv seit langem ohne Vorsitzenden ist. „Eine Interessenvertretung hat nicht stattgefunden. Es gab keine Ansprechpartner.“ Klaus-Michael Effert, der Weil-aktiv nun kommissarisch führt, meinte: „Die Diskussion hätten wir vor einem Jahr führen sollen, dann hätten wir vielleicht ein besseres Ergebnis.“

Er zeigte sich aber auch versöhnlich: Es gelte, die Fragezeichen nun gemeinsam zu lösen. Auch Gruner ist an einem Austausch gelegen. Er brachte wieder einen „Runden Tisch“ ins Spiel. „Den Ball nehme ich auf. Wir müssen vom eingefahrenen Weg weg“, so Effert. Auch Cemagg-Geschäftsführer Andreas Thielemeier sprang in die Bresche: „Vielleicht sollten wir jetzt mal nachdenken, was wir machen.“