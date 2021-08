Weil am Rhein-Haltingen. Die Heldelinger Unterführung in Haltingen wird am heutigen Mittwoch bis auf weiteres halbseitig im Einbahnverkehr geöffnet. Hierbei wird die Fahrtrichtung von Haltingen West nach Haltingen Ost – also Richtung B 3 – freigegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Fußverkehr kann die Unterführung weiterhin in beide Richtungen nutzen.