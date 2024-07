An der Friedensbrücke geht es voran mit den notwendigen Reparaturarbeiten: Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) kommen am Montag, 15. Juli, gemeinsam mit einer Stahlbaufirma, um die Schäden an den Lagern der Friedensbrücke zu begutachten, um die Reparaturen vorzubereiten, informiert das RP. Dazu muss die B 3 im Bereich der Brücke gegen 10 Uhr für etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird dann per Ampel geregelt.