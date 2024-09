Aufgrund der Verlegung einer neuen Stromleitung muss die Bühlstraße im Bereich des Pflegeheims Stella Vitalis und die Humboldtstraße bis zur Sternenschanzstraße abschnittsweise halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. September, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 18. Oktober, informiert die Stadtverwaltung Weil am Rhein in einer Mitteilung.