Weil am Rhein Hallen bleiben in den Ferien für Vereine offen

Im Gegensatz zum Vorjahr, als ebenfalls das Interesse von Seiten der Vereine bekundet wurde, wegen der Corona-Schließzeiten in den Ferien die Hallen nutzen zu können, wird nun der Wunsch Wirklichkeit. Die jetzt anders ausgefallene Entscheidung liegt laut Huber daran, dass es 2020 erst Ende März zum Lockdown kam, in diesem Jahr jedoch schon seit Dezember keine Möglichkeit bestand, dass die Vereine die Hallen nutzen. Üblicherweise sind die Hallen in den Sommerferien geschlossen, da dann die Grundreinigung erfolgt.

Rund ein Dutzend Hallen können nun in den Sommerferien genutzt werden, neben der Markgrafenhalle oder auch den Hallen in Ötlingen und in Märkt auch die Festhalle in Haltingen. Letzteres war Peter Reinacher, Vorsitzender des TV Haltingen, ein zentrales Anliegen. Auf seine erneute Anfrage im Haltinger Ortschaftsrat am Donnerstagabend teilte Oberbürgermeister Dietz mit, dass die Hallen in den Ferien nutzbar sein sollen.