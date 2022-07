Weil am Rhein Halt in der Gemeinschaft finden

Bei den ukrainischen Kindern ab 15 Jahren ist vorgesehen, dass diese im kommenden Schuljahr im Rahmen eines Vorqualifizierungsjahrs nach Lörrach wechseln. „Dies gestaltet sich im Einzelfall schwierig, weil sie gerade an der Gemeinschaftschule Anschluss gefunden haben“, weist Keller auf die Bedeutung des sozialen Umfelds hin.

Was ihm mit Blick auf das kommende Schuljahr Sorge bereitet, ist die Aussicht, dass möglicherweise die Lehrerzuweisungen geringer ausfallen könnten als bisher. Dies würde bedeuten, dass die beiden relativ kleinen Gruppen, dann zu einer großen Gruppe von etwa 24 Schülern zusammengefasst werden müssten. „Was bei normalen Klassen ein guter Durchschnitt ist, ist bei den VKL-Gruppen sehr problematisch, weil diese sehr heterogen zusammengesetzt sind.“ Die individualisierte und differenzierte Beschulung könnte vor diesem Hintergrund nicht mehr aufrechterhalten werden, fürchtet Keller. Die Hoffnung ruhe nun darauf, dass gegebenenfalls doch noch weitere Lehrkräfte zugewiesen werden.

Der VKL-Unterricht spielt auch an der Leopoldschule eine wichtige Rolle, berichtet Schulleiter Hölscher. Denn dort werden in erster Linie die Sprachkenntnisse vermittelt. Daneben besuchen die aus der Ukraine geflüchteten Grundschulkinder aber auch den Regelunterricht in den Stammklassen. „Auf diese Weise sind sie in den sozialen Kontext eingebunden“, legt Hölscher dar. Und das wiederum wirke sich auch positiv auf das Erlernen der Sprache aus.

Integration im und neben dem Unterricht

Daneben kommen an der Leopoldschule für die Verständigung aber auch technische Geräte zum Einsatz. Und von enormer Bedeutung war und ist für die Schule zudem, das eine Lehrkraft die Muttersprache der aus der Ukraine geflüchteten Kinder spricht. Dadurch stehe auch den Eltern ein direkter Ansprechpartner zur Verfügung, der zugleich über den nötigen pädagogischen Hintergrund verfüge, um die Entwicklung der Kinder entsprechend einordnen zu können.

Was die Bewertung der Schülerleistungen angeht, sei in der aktuellen Situation ein Stück weit Flexibilität gefragt. So erklärt Hölscher, dass etwa Aufgaben, die die ukrainischen Kinder im Fach Mathe bearbeiten, benotet werden können, im Fach Deutsch sei dies aber noch nicht möglich. Stattdessen gibt es eine individuelle schriftliche Einschätzung. „Es braucht einfach noch etwas Zeit“, sagt Hölscher mit Blick auf das Erlernen der Sprache.

Eine Frage, die sich besonders mit Blick auf die Grundschulkinder stellt, ist, ob und wie der Krieg in der Ukraine im Unterricht erklärt werden kann. Um der Klassengemeinschaft zu vermittelt, warum die Kinder aus der Ukraine flüchten mussten, gebe es entsprechende Materialien, die den Lehrern unter anderem vom Kultusministerium an die Hand gegeben werden. Seitens der einheimischen Schulkinder sei das Interesse an ihren neuen Klassenkameraden gerade zu Beginn sehr groß gewesen, so Hölscher. Eine Art „Fremdeln“ habe es dabei nicht gegeben – im Gegenteil: „Die Integration läuft gut“, resümiert der Schulleiter. Dabei sei es vor allem wichtig, den ukrainischen Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass sie aufgenommen werden, damit sie so Halt in der Gemeinschaft finden.