Sicherheit geht vor: Die Stadtverwaltung Weil am Rhein hat in Höhe des Spielplatzes in der Unterwerkstraße im Wohngebiet „Im Rad“ in Haltingen ein Haltverbot angeordnet. Warum? Damit sollen die Sichtverhältnisse verbessert, und spielende Kinder in diesem viel frequentierten Bereich besser geschützt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.