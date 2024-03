Eine erfolgreiche Bilanz konnten die Mitglieder des Reitvereins „Dreiländereck“ ziehen. Dies verdeutlichte die Jahreshauptversammlung, die am Freitag in der Haltinger Gaststätte „Reiterstübli“ stattfand. Wie bereits in den Vorjahren tat sich hier auch wieder der mittlerweile auf dem 23. Platz der Weltrangliste stehende Springreiter Hans-Dieter Dreher hervor, der für die diesjährige Olympiade in Paris nominiert sowie unlängst beim Turnier in Neumünster zum „Rider of the year“ gekürt wurde.