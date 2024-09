Weil am Rhein-Haltingen: Altes Bahnbetriebswerk soll abgerissen werden – Was wird aus den historischen Loks?

Das mit Abstand wertvollste Stück in der Halle: der Elektrotriebzug elT 1801 a/b aus dem Jahr 1935 Foto: zVg

Verfall bewusst toleriert?

Die Bahn sei in den vergangenen Jahren bezüglich der Räumung der Fahrzeuge „mit allen Beteiligten“ in Abstimmung gewesen, so der Bahnsprecher: „Leider ist die bisher nicht gelungen.“ Daher werde die Bahn bei der Planung um Umsetzung eines (Teil-)Abrisses alles versuchen, um die historischen Fahrzeuge zu erhalten

Kritik von früheren heimischen Bahn-Mitarbeitern wird aufgrund des Gebäudeverfalls gegenüber unserer Zeitung geäußert. Die Bahn habe die Halle verkommen lassen, bis dieser Abriss trotz Denkmalschutz möglich wird, heißt es. Die Bahn entgegnet auf diesen Vorwurf auf Nachfrage: So habe man die Halle regelmäßig gewartet und untersucht. „Es haben mehrfach Maßnahmen stattgefunden, die Tragfähigkeit der Halle zu erhalten“, so der Sprecher. „Zuletzt hat diese aber in sehr kurzer Zeit stark abgenommen.“ Die jüngsten Untersuchungen hätten dann zur sofortigen Absperrung geführt.