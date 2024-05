Ein 21-Jähriger stand am Freitag vor dem Lörracher Amtsgericht. Er war am 6. Oktober 2022 in einen Unfall auf der Nord-Westumfahrung an der Einmündung des Bromenackerwegs zwischen Binzen und Haltingen verwickelt. An den Folgen des Zusammenstoßes zwischen einem Jeeps und einem BMW starb der 81-jährige BMW-Fahrer noch an der Unfallstelle, seine 78-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen.