Rückblick: Der Verein hat nach wie vor „wahnsinnig viele Kinder“. Positiv machten sich zwei neue Trainerinnen im Vorschulturnen der Buben Anfang 2024 bemerkbar. Im Dezember war jedoch Schluss, und mangels Ersatz wurden die Kinder teils in anderen Gruppen untergebracht. Der Vorstand bedauere den Wegfall sehr, sagte Grunicke. Vor allem für die Kindergruppen gestalte sich die Trainersuche zur Mammutaufgabe. Erfreulich seien indes die beiden neuen Angebote: Jeden Dienstag laufe „Mami-Fitneß“ für junge Mütter in der Festhalle mit Thea Peschke (10 bis 11 Uhr). Seit März gebe es mittwochs „Kraft- und Fasten-Training“ in der alten Schulhalle mit Sarah Eichin (ab 19.45 Uhr).

Die Oberturnwartin zog Bilanz bezüglich Veranstaltungen: Mit dem Fußballverein feierten die Kinderabteilungen das Sommerfest auf dem FV-Areal. 2024 erstmals initiiert, werde es eine Wiederholung geben. Die örtlichen Platzkapazitäten schwinden, jedoch fand sich ein weiteres Ausweichquartier in der Halle Märkt. Grunicke wie der Vorsitzende Peter Reinacher erinnerten an die dortige Schüler-Weihnachtsfeier. Auch daran wolle man festhalten.