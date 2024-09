Weil am Rhein-Haltingen: Wo jede Traube von Hand gelesen wird

„Das Wetter ist optimal“

„Freunde, Familie, anders geht’s nicht“ ruft die Chefin fröhlich. Bärbel Fischer-Trimborn, promovierte Agraringenieurin, ist überzeugte Landwirtin.

Sie schwärmt von der Vielfalt der Aufgaben und der Arbeit draußen. „Kein Tag ist wie der andere.“

Eine Helferin im Weinberg Foto: Beatrice Ehrlich

Dass heute der Himmel grau ist, stört sie nicht, ganz im Gegenteil: Der Tag sei heute optimal für die Weinlese.

Erst ein paar Tage ist es her, als man noch gewaltig geschwitzt habe wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen.

Die Männer laden die Trauben in große Bottiche auf dem Traktoranhänger um. Foto: Beatrice Ehrlich

Fischer-Trimborn engagiert sich als Vorsitzende der Landfrauen Vorderes Rebland und im Vorstand des Vereins für Weinbergpflege, einer Spritzgemeinschaft, in der sich die Haltinger Winzer zum Anmischen der Pflanzenschutzmittel zusammengetan haben.

Genossen aus Überzeugung

Neben den Reben bauen die Trimborns rund um Haltingen auch Obst und Gemüse an, insgesamt auf rund 30 Hektar. Zwei Mal in der Woche sind sie mit ihrem Stand auf dem Wochenmarkt in Weil am Rhein anzutreffen. Sie seien überzeugte Genossen, betont Christian Trimborn. Er stammt ursprünglich aus Cleve in Niedersachsen und hat seine Frau während des Studiums der Agrarwissenschaft in Bonn kennengelernt.

Überzeugte Genossen: Christian Trimborn und seine Frau Bärbel Fischer-Trimborn. Foto: Beatrice Ehrlich

Zusammen mit rund 50 weiteren Winzern gehören sie der Winzergenossenschaft Haltinger Winzer an, Christian Trimborn ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. Deren überschaubare Größe gefällt ihnen. „Wir wehren uns gegen das Große“, betont der Landwirt.

Auf dem Hof der Trimborns gegenüber des „Vogtskellers“ in Haltingen kommen die Helfer der Weinlese wenig später zum Vesper zusammen, das wie jeden Tag Bärbels Mutter, Ruth Fischer, vorbereitet hat.

Nach getaner Arbeit kommen die Helfer zum Vesper zusammen, das Ruth Fischer (rechts) vorbereitet hat. Foto: Beatrice Ehrlich

Es gibt Käsebrote, zu hohen Stapeln aufgeschichtet, dazu neuen Wein und selbst gemachten Apfelsaft.

Traubenannahme bei den Haltinger Winzern

Michael Heintz, Geschäftsführer der Haltinger Winzer, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Lese, auch wenn die Öchsle-Grade, das Mostgewicht, nicht ganz so hoch wie in den vergangenen Jahren ausfielen – „Wir hätten uns noch ein paar sonnige Tage gewünscht.“

Michael Heintz, Geschäftsführer der Haltinger Winzer. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Feuchtigkeit in diesem Jahr spiele den Winzern nicht in die Karten, da sie Fäulnis begünstige. Die Frage, wie weit man die Lese nach hinten schiebe, um eventuell noch ein paar sonnige Tage zu erwischen, stelle sich jedes Jahr neu. Grundsätzlich sei man in Haltingen gut gefahren mit einer Traubenernte, die sich über fünf bis sechs Wochen hinzieht – inklusive Pausen für die Winzer.

Von „Blanc de Noir“ über Rosé bis Rotwein

An der Winzergenossenschaft hat er gerade die Spätburgundertrauben von Christian Trimborn angenommen. Sie werden ganz früh am Morgen im ersten Durchgang gepresst, um weißen Saft aus den tiefblauen Trauben zu gewinnen, den „Blanc de Noir“, aus dem später ein besonderer Wein entsteht.

Hermann Lehmanns Trauben wurden mit dem Vollernter gelesen. Die Beerenhäute sind beschädigt und dadurch schon ein Teil des roten Farbstoffs ausgetreten. Foto: Beatrice Ehrlich

Bei der darauf folgenden Pressung mit höherem Druck und Geschwindigkeit gehe dann schon der erste Farbstoff in den Saft über, erläutert Heintz. Daraus werde später ein Rosé.

Der Geschäftsführer hilft bei der Traubenannahme

Insgesamt 35 bis 40 Tonnen Trauben nimmt die Winzergenossenschaft jeden Herbst entgegen, etwa bei zehn Tonnen sei man bis zur ersten Septemberhälfte angelangt, gibt der Geschäftsführer zur Auskunft, der bei der Traubenannahme auch selbst Hand anlegt.

Die leeren Bottiche werden mit dem Gabelstapler wieder auf den Anhänger geladen. Foto: Beatrice Ehrlich

Gelesen worden seien bisher die Sorten Solaris, Müller-Thurgau und Regent für neuen Wein sowie der Sektgrundwein: Chardonnay, Spätburgunder und Schwarzriesling.

Als nächster steht jetzt der Haltinger Winzer Hermann Lehmann mit seinen Trauben bereit. Michael Heintz schwingt sich auf den Gabelstapler, um die großen Bottiche abzuladen.