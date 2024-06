Neue Pläne gibt es für die Räume der ehemaligen Metzgerei Hagin in Haltingen. Laut Wolfgang Hagin, Besitzer des Hauses, in welchem seit 97 Jahren eine Metzgerei untergebracht war, soll demnächst ein Friseursalon eingerichtet werden. Mandy Zemann, derzeit mit ihrem Salon noch am Berliner Platz in der Kernstadt ansässig, will ihre Zelte dort abbrechen, und stattdessen in die Räume direkt an der Freiburger Straße einziehen.