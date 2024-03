Weil am Rhein: Haltinger Schüler pflanzen Bäume

Anlässlich der Wiedereröffnung des Alnatura-Supermarkts in der Hauptstraße in Weil am Rhein hatte Filialleiter Thorsten Neumann die Idee entsprechend der Firmenkultur, als Nachhaltigkeitsmaßnahme einige Bäume zu pflanzen. Er kontaktierte den Weiler Baumfachwart und Umweltpädagogen Armin Wikmann, Initiator von „Natur-Erlebnisse für Alle“, heißt es in einem von diesem verfassten Nachbericht. Er sprach Grundstückbesitzer am Tüllinger Berg darauf an. Familie Hartmann aus Haltingen sei sofort begeistert gewesen, als sie hörte, dass diese Anpflanzung gemeinsam mit einer Schulklasse der Haltinger Hans-Thoma-Schule erfolgen sollte. Lehrerin Anna Jahnke willigte ein, mit ihrer Klasse 3c mit dabei zu sein.