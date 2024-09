Weil am Rhein: Hand in Hand entsteht ein großes Fest

Vor zwei Jahren hat es zuletzt stattgefunden, jetzt ist es bald wieder so weit: Das Quartiersfest in der August-Bauer-Straße steigt am Samstag. 12 Oktober. Die Bandbreite der Angebote ist groß, sie reicht von einer Graffiti-Aktion mit Kindern und Jugendlichen bis hin zu einem „Demenz-Parcours“, an dem man anhand verschiedener Stationen selbst erleben kann, was es bedeutet, nach und nach immer weniger selbst tun zu können.