Weil am Rhein: Ehrungen bei der Feuerwehr: Hohe Handlungskompetenz unter Beweis gestellt

Die Ehrungen des Landes Baden-Württemberg nahm im Anschluss Kreisbrandmeister Uwe Häubner vor. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze wurden Pascal Hoferer (Abteilung Haltingen) und Valentin Tesche (Abteilung Stadt) ausgezeichnet. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber konnte Markus Probst (Abteilung Haltingen) entgegennehmen.

In seiner gut gelaunten, aber doch ernst gemeinten Ansprache hatte Häubner hervorgehoben, wie wichtig in der Feuerwehr nicht nur die hohe Handlungskompetenz, sondern auch das wertvolle Gut der Kameradschaft sei. Ausgebildete Atemschutzträger seien gesuchte Fachleute in den Reihen der Wehr, man müsse sie „hegen und pflegen“. All dies hätten die Geehrten in hohem Maße unter Beweis gestellt. Oft hätten Lebenspartner und Arbeitgeber deshalb auf sie verzichten müssen.