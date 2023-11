Die Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes-Benz hat ein Unbekannter am Donnerstag im Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr eingeschlagen, um eine Handtasche, die auf der Rückbank lag, zu entwenden. Der Mercedes-Benz stand in der Hauptstraße auf einem Parkplatz einer Shishabar. Am Berliner Platz konnte die Handtasche wieder aufgefunden werden, meldet die Polizei. Es fehlte Bargeld, eine Goldkette sowie eine Kreditkarte. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1600 Euro.