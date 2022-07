Das Alemannen Chapter Germany, bekannt durch seine Spendenaktionen beispielsweise für das Hospiz oder das Frauenhaus in Lörrach, hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Zu Gast waren Biker der befreundeten Chapter. Den weitesten Weg, 1063 Kilometer, legte das Rostock Chapter zurück. Die meisten Mitglieder reisten vom Hornberg Chapter aus Tuttlingen an. Am Dreispitz auf dem Resin-Parkplatz war von langer Hand alles für das Fest vorbereitet worden. Vom Harley-Davidson Power Shop im Haltinger Rebgarten machten die Biker eine Ausfahrt durch das Kandertal über die Scheidegg nach Binzen. Da staunten die Menschen am Straßenrand nicht schlecht, als Motorrad auf Motorrad an ihnen vorbeifuhr. Am Abend wurde zur Musik der Band „Route 66“ zünftig gefeiert. Das Foto zeigt Vertreter verschiedener Biker Chapter, ganz rechts Ulli Berndt, Director des Alemannen Chapter. Foto: sc