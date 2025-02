Weil am Rhein: Harley-Nikoläuse fahren für den guten Zweck

Weihnachtsmänner sammeln Geld für den guten Zweck.

Aber nicht nur Spaß am Motorradfahren, sondern auch der Gedanke, sich für die gute Sache einzusetzen, steht für alle im Vordergrund. Ulrich Berndt bemerkte, dass das Konzept vor acht Jahren geändert wurde, und die „Harley-Weihnachtsmänner“ seitdem Geld sammeln um es an gemeinnützige Organisationen zu überreichen. Mehrere tausend Euro konnten so in den vergangenen Jahren, unter anderem an das Hospiz am Buck, das Erich-Reisch-Haus, das Frauenhaus, das Familienzentrum, die Wärmestube in Friedlingen und die Rettungshundestaffel Oberrhein übergeben werden. „Tu Gutes und sprich darüber“ ist das Motto von Berndt.