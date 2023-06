Wegen eines havarierten Containers ist die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein am frühen Mittwochabend an den Weiler Umschlagbahnhof gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im Bereich des Domdeckels eine Verunreinigung durch das geladene Produkt festgestellt werden, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Dabei handelte es sich um einen ätzenden Stoff. Die Wehr vermutet, dass dieser bei Verladearbeiten ausgetreten ist. Die Kameraden verschloss den undichten Kugelhahn. Anschließend wurde er mit einer Plane wetterfest abgedeckt. Am Einsatz beteiligt waren der Gefahrgutzug des Landkreises Lörrach, das DRK, Landes- und Bundespolizei sowie der DB-Notfallmanager.