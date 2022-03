Weil am Rhein Hebel-Freundin kommt zu Filmehren

Im Stapflehus aus dem Jahre 1609 hängt eine grafische Arbeit von Oldendorf und die Sichtachse weist hinüber zur Altweiler Kirche mit der Gedenktafel für Gustave Fecht. Hier war auch einst der Friedhof und das Grab der Hebel-Brieffreundin. Sie ist die zentrale Figur, die sich in der Werkschau dem Weiler Publikum auch gleich vermittelt.

Der Drehort Weil hat sich also geradezu aufgedrängt. Die Gesamtschau auf Einladung des Kunstvereins kombiniert einmal mehr Ausstellung und Filmdreh von und mit Oldendorf. Die drei Etagen sind zum Produktionsbüro geworden, der Eingangsbereich ist der eigentliche Ausstellungsraum mit Installationen, Möbeln und Arrangements. Die Betonung der Ausstellungsarchitektur liegt auf den wandbreiten Regalen an der Stirnwand.

Die einzelnen Fächer sind mit Exponaten von Oldendorf selber, befreundeten Künstlern und Studierenden belegt. Alles Leihgaben, Bilder, Plastiken, Skulpturen, Drucke. Ein Konglomerat von Arbeiten, darunter ein ins Auge fallender skulpturaler silberner Fisch in Aluguss von Carl Emanuel Wolff, Porträts von Konstantin Weber, kleine gegenständliche Bilder von Peter Bosshart und eine Hommage von Frederic Lormeau an den Botaniker Johann Peter Hebel.

36 Künstler sind beteiligt, darunter 13 Studierende der Arbeitsgruppe HIVE an der Kunsthochschule Besançon. Mit seiner Kunstklasse war der Lehrer zu einem längeren einwöchigen Workshop in Weil am Rhein, und kommt in den letzten Ausstellungstagen mit den Studierenden, die den Hebel-Chor in seinem Film darstellen werden, noch einmal zurück.

Die Assoziationskette in Oldendorfs Kunst ist lang. In seiner Lesart ist die Ausstellung selbst eine Skulptur. Seminar und Werkschau zusammen sind bei ihm als Prinzip zu sehen. So findet sich im ersten Stock der Seminar- und Material-Lagerraum, für Archivierung und als Erinnerungsspeicher. In beiden Räumen fallen sehenswerte Beispiele aus Oldendorfs Möbelsammlung auf, von französischem Barock, Biedermeier-Antiquitäten bis zu modernem Design eines Eames und Eiermann. Der 1961 geborene Oldendorf ist ein passionierter Sammler von Stuhlklassikern der Moderne und interessiert sich auch sehr für Architektur.

Das kommt in seinen Schauen in einer Art Gesamtkunstwerk zusammen, zu dem eben auch die Fortsetzung von „marco“ gehört, jenes Filmprojekt, das der Skulpteur Oldendorf stetig weiterentwickelt. Im Dachgeschoss läuft ein Zusammenschnitt der Filme „marco 1 bis 14“, die drei Stunden dauern. Die Besucher können sich bequem hinlegen und zuschauen.

Rainer Oldendorf hat also eine ganz andere Präsentation, ein außergewöhnliches Environment geschaffen, das den Kunstfilm mit unterschiedlichen skulpturalen Formen und Architekturen als Klammer verbindet und selber wie ein Filmdrehort funktioniert – ganz im Sinne des erweiterten Kunst- und Kulturbegriffs. Bis 1. Mai, Sa 15-18, So und Feiertag 14-18 Uhr. Finissage um 18.30 Uhr mit Schlusswort.