Weil am Rhein Heiligabend gemeinsam verbringen

Weil am Rhein (mcf). Gemeinsam statt einsam: Eckhardt Foege freut sich wieder darauf, am Heiligen Abend mit bislang noch Unbekannten zu speisen, zu reden und einfach ein paar schöne Stunden in Gemeinschaft zu verbringen. Die Gesellschaft steht im Mittelpunkt.

„Es ist jedes Mal anders“, weiß der Friedlinger auch bei der mittlerweile zehnten Auflage des Heiligabendessens nicht genau, was auf ihn zukommt. „Es kommt auf die Gesellschaft an und die ist jedes Mal eine andere.“ Einmal wollte ein Mann seine Geschichten erzählen, ein anderes Mal eine Frau singen: Für Besonderheiten ist das Essen im unteren Kirchensaal der Friedensgemeinde bekannt, das nach dem Gottesdienst um 18 Uhr beginnt.

Die Speisekarte hat sich dabei bewährt: Es gibt wie immer Schäufele vom „Rebstock“ in Haltingen, Kartoffelbrei, Salat sowie vegetarische Optionen (Gemüse). Das Heiligabend-Essen und die Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis, also werden ein paar Euros fällig. Unterstützung erhält Eckhardt Foege von seiner Tochter Angelika und Enkel David Foege.

„Ich freue mich über jeden, der sich anmeldet“, betont der Friedlinger. Meistens kenne er die Tischnachbarn nicht, ein Mann aus der Nachbarschaft habe sich aber bereits angemeldet, womit er dann zum dritten Mal dabei wäre. Ansonsten will sich Foege überraschen lassen.

Wer gerne an dem gemütlichen Beisammensein dabei sein möchte, der kann sich bei Eckhardt Foege, Tel. 07621/71689, melden.