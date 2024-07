Weil am Rhein: Heimat auf Zeit für die Kunst

Martin Cleis blickt sich in seinem neuen Archiv – dem „living.archive“ – um. „Es ist nicht zu groß, aber es sollte reichen“, lacht er beim Besuch unserer Zeitung. Er habe lange rumprobiert, wie er die Regale stellen will. „Nun sollten es so viele Laufmeter wie daheim sein.“ Denn bisher bewahrte er seine Werke in seinem Wohnatelier in Weil am Rhein auf. Eine Spedition hat vor drei Wochen bereits rund 400 Objekte in den Ostquai gebracht – alles, was gerahmt ist. „Ich habe aber noch mehr Material“, verdeutlicht der Künstler.