Weil am Rhein: Heimatkünstler wird vielfältig gedacht

Weitere Spuren Daurs

Doch nicht nur die Wohn- und Arbeitsstätte geben Zeugnis vom Maler und Grafiker. Viele Orte in Ötlingen sind nach ihm benannt. Es gibt das Denkmal auf dem Kirchhof, eine Straße trägt seinen Namen, und viele Ötlinger Kinder sind in die Hermann-Daur-Schule gegangen. Eine Schule in Märkt ist nach ihm benannt, in den Weinbergen heißt ein Brunnen wie er und schließlich ist er in einem Ehrengrab auf dem Ötlinger Friedhof bestattet. Etwas außerhalb vom Dorf finden Wanderer die Daur-Hütte auf dem Tüllinger, deren Aussicht er äußerst geschätzt hat und die vom Schwarzwaldverein 1925 errichtet wurde.

Der Verein zur Förderung der Dorfstube ehrt Hermann Daur als Mensch, Maler und Grafiker durch vielfältige Aktionen (siehe Infokasten). Die unterschiedlichen Aktionen sollen den Interessierten mehr von der Vielseitigkeit und Persönlichkeit des großen Malers vermitteln, aber auch die Möglichkeit bieten, über den selbst gewählten Rückzugsort zu erfahren, wo er die Stille, aber auch die Inspiration, fand, um ausgiebig seiner Malkunst nachzugehen.