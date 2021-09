Weil am Rhein Helfen über das Internet

Weil am Rhein/Müllheim. Die Digitalisierung hat den Alltag verändert und damit auch die Art und Weise, wie heutzutage gespendet wird – nämlich mehr und mehr im Internet, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. Hier setzt auch „WirWunder Markgräflerland“ an: Wer für sein Projekt Spenden sammeln will, stellt dieses transparent auf der Plattform vor und die Menschen sehen, wofür sie unmittelbar in ihrer Nachbarschaft wirksam spenden können – und das über sichere und etablierte Online-Bezahlverfahren, heißt es weiter.

Ergänzend zu den privaten Spendern unterstützt die Sparkasse Markgräflerland die registrierten Projekte mit regelmäßigen Aktionen zusätzlich, ein Spendenmarathon zur Weltsparwoche Ende Oktober ist in Planung. Bereits den Start begleitet sie mit einer Aktion, in der sie für die ersten zehn registrierten Projekte, die erfolgreich 200 Euro Spenden gesammelt haben, jeweils eine On-Top Spende in Höhe von 200 Euro ausgelobt hat. Insgesamt 2000 Euro stellt das regionale Kreditinstitut hierfür zur Verfügung.