Weil am Rhein Herzlichkeit bleibt im Gedächtnis

Frage: Was wird Ihnen aus Ihrer Zeit in Friedlingen besonders in Erinnerung bleiben?

Ich erinnere mich an sehr freundliche, wohlwollende Menschen hier in Friedlingen. Sehr inspirierend waren die von Sonia Bekhoucha- Held initiierten „Unser Friedlingen“-Treffen und die dort entwickelten gemeinsamen Aktionen sowie seinerzeit die Stadtteilrunden in der Diakonie. Besonders in Erinnerung bleibt mir ein Treffen voller Herzlichkeit mit den Frauen der Ditib Moschee und die interkulturelle Eröffnung des Miteinanderfests im Sommer in der Friedenskirche.

Frage: Und was wird Ihnen am meisten fehlen?

Am meisten werden mir die Berge fehlen und der Schnee, die Langlaufloipen in erreichbarer Nähe. Die nächsten Jahre werde ich im Flachland leben.

Frage: Ihr erstes volles Amtsjahr war 2020, das erste Coronajahr. Vor welche Herausforderungen hat Sie das gestellt?

Es war schwierig den Kontakt in der Gemeinde zu halten. Digitale Formate waren in Friedlingen keine Option, da die aktive Gemeinde fast nur noch aus älteren Menschen besteht. So blieb vor allem das Telefon, Briefeschreiben oder auch mal eine Begegnung im Freien.

Frage: Bei Ihrer Vorstellung vor knapp vier Jahren sagten Sie, Sie freuen sich auf die Aufgaben in der Kirchengemeinde und damit verbunden die Möglichkeit, mit zu entwickeln und Neues zu probieren. Hat sich das erfüllt?

Das hat sich nicht ganz so erfüllt. Damals ging es ja vor allem um die Neuausrichtung der Johannesgemeinde. Daraus ist mittlerweile die YChurch geworden, ein erfolgreiches, aber eher eigenständiges Projekt, für das nun nach einer passenden kirchenrechtlichen Struktur gesucht wird.

Frage: Was wollen Sie der Friedensgemeinde noch mit auf den Weg geben?

Die Gemeindegrenzen in Weil am Rhein werden aufgehoben. Damit gibt es nur noch eine Kirchengemeinde. Das ist eine Chance, sich gegenseitig besser wahrzunehmen, Verantwortung fürs Ganze zu entwickeln, Angebote hier wie dort zu besuchen und dabei einfach auch mal zu erleben: Zusammen sind wir ganz schön viele. Da klingt auch der Gesang viel schöner.

Frage: Wie sind Sie eigentlich Pfarrerin geworden? Wann entstand dieser Wunsch?

Ich bin in der rheinischen Diaspora aufgewachsen. Oft hatten die evangelischen Gemeinden keinen Pfarrer oder keine Pfarrerin, in Abständen hielten Prädikanten Gottesdienste. Evangelisches Gemeindeleben gab es hauptsächlich ehrenamtlich organisiert. Reisen nach Taizé und auf Kirchentage haben mich sehr beflügelt. Ich habe damals eine Jugendgruppe gegründet. Allerdings fehlten mir Ansprechpersonen für meine theologischen Fragen. So habe ich schließlich aus Interesse am Fach Theologie studiert und dann an anderen Orten auch engagiertes, sehr weltoffenes Gemeindeleben kennengelernt. Das und auch die Ermutigung durch andere Menschen hat mir Lust auf den Beruf gemacht.