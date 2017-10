Weil am Rhein Heute in Kirche Konzert des Gesangvereins

Weil am Rhein-Haltingen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs laden der Frauenchor Cantabella unter der Leitung von Monika Argast und der Männerchor des Gesangvereins Haltingen unter der Leitung von Kai Trimpin zu Kirchenkonzerten am heutigen Samstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr in die evangelische Kirche St. Georg in Haltingen und am Sonntag, 12. November, um 17.30 Uhr in die katholische Kirche St. Maria Haltingen ein.

Die Vereine haben sich bemüht, eine ansprechende Mischung aus geistlichen und weltlichen Liedern zusammenzustellen. Unterstützt werden sie dabei von der Jagdhornbläsergruppe sowie am Klavier von Ioana Erdei.

Der Eintritt ist wie immer frei, über eine Spende würde sich der Gesangverein freuen.