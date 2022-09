Weil am Rhein „Heute ist perfektes Marktwetter“

Weil am Rhein - Der Duft von Zuckerwatte und Magenbrot, das Klingeln des Karussells, ein lustiger Verkaufsspruch zu Waren aller Art und Spezialitäten: Die rund 70 Jahrmarkthändler haben den Besuchern in der Weiler Hauptstraße ein buntes Sortiment geboten. Ein Angebot breit wie in einem Kaufhaus, aber bunter und draußen an vielen Verkaufsständen erhältlich: Jahrmärkte haben einen besonderen Charme. Und in der Regel berät und verkauft der Chef selbst seinen Schmuck, Textilien aller Art, Lederwaren, Messer, Spielzeug, Comics, Musik und Filme, Staubsauger und Haushaltswaren, Spezialitäten, Süßwaren und Co.