Weil am Rhein: Hieber feiert 30-Jähriges

Dankesworte richtete er in diesem Zusammenhang an den Kundenrat sowie an seinen Sohn Dieter, der die Hieber-Stiftung ins Leben rief, die sich der Förderung von sozialen Projekten, dem Jugendsport und anderen gemeinnützigen Initiativen widmet.

In einen Austausch mit dem Radio-Moderator Matthias Zeller gingen zunächst Firmengründer Jörg Hieber mit Sohn Dieter, dann auch Stöcker. Später gesellten sich auch Lieferanten hinzu, um über ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen zu sprechen.

Diana Stöcker zeigte Verständnis für Erweiterungspläne, welche die Führungsspitze von Hieber zuvor als wichtigen Zukunftswunsch signalisiert hatte.

Beifall für Karsten Pabst

Langanhaltenden Beifall und Jubelrufe erntete derweil der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens Hieber, Karsten Pabst. Er war vor 30 Jahren als erster Marktleiter im Hieber-Markt in Weil am Rhein eingestellt worden, was bei der Jubiläumsfeier von Firmengründer Jörg Hieber als Glücksgriff für das Unternehmen bezeichnet wurde.

Begleitet wurde der Jubiläumsabend von einem üppigen Büffet. Musikalisch begleitet wurde das Festbankett vom Duo „Nights Shadows“, das auch auf musikalische Weise zum Jubiläum gratulierte.