Immer dienstags während den Schulwochen erhalten die Kinder ein „Gesundes Schulfrühstück“. Das Projekt wird mit der gemeinnützigen Institution (Arbeit für Alle gGmbH) mit Sitz in Weil am Rhein im evangelischen Stadtteilzentrum direkt neben der Rheinschule realisiert. Neben dem Frühstück an sich erhalten die Kinder Informationen zum gesunden Essen und zum gemeinschaftlichen Essen am Tisch, heißt es in einer Mitteilung. Dieses Angebot ist sehr begehrt, denn insbesondere im Weiler Stadtteil Friedlingen kommen viele Kinder ohne Vesper oder mit sehr ungesunden „Fertigprodukten“ zur Schule.