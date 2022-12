Weil am Rhein Hilfe zur Selbsthilfe bleibt das Ziel

Mit ihrem Team habe sie dann zunächst eine Bestandsaufnahme durchgeführt. „Ich war angenehm überrascht, da sich alles mit den Berichten aus Msumarini aus den vergangenen Jahren gedeckt hatte. Das war sehr beruhigend für mich und hat mir gezeigt, dass das stetige Heranführen auf ein selbstständiges Handeln der richtige Weg ist und seine Früchte zeigt.“

Lebensmittelversorgung hat weiterhin Priorität

In all den Krisenjahren habe die Lebensmittelversorgung der Menschen in Msumarini höchste Priorität. Denn in Kenia fehle es vielen Menschen an Arbeit, um ihre Familien ernähren können. Inzwischen kommen Menschen aus dem Hochland und dem Westen Kenias an die Küste mit der Hoffnung, dort Arbeit und Auskommen zu finden, so Wikmann.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs unterstützt das Team zusätzlich die Schulkinder und Mitarbeiter mit zwei Essen pro Tag, „denn mit Hunger lässt sich schlecht lernen und arbeiten“. Größere Renovierungen, Umbauten sowie Neustrukturierungen der verschiedenen Projekte mussten deshalb hinten anstehen.

„So haben wir beschlossen, uns gezielt jedes Projekt einzeln vorzunehmen, um es auf Umsetzung, Rentabilität und Weiterführung zu prüfen“, teilt Wikmann mit.

Der Lebensmittelladen sei für viele Dorfbewohner eine wichtige Anlaufstelle. Dort bekommen sie neben frischem Gemüse und Obst auch alles für den täglichen Bedarf.

Nach all den Jahren sei es zwingend notwendig gewesen, das Dach zu reparieren und den von Termiten befallenen Tresen zu erneuern. „Um auch das Angebot zu erweitern, haben wir dafür eine Wand zum nicht rentablen Friseurladen durchbrochen. Das schafft zusätzlichen Raum auch für mehr Non-Food Artikel.“ Der „Fishshop“ wurde mit seiner Tiefkühltruhe in den Lebensmittelladen mitintegriert und dient nun als Lagerraum.

Als zweites Projekt wurde laut Wikmann die Schneiderei renoviert. Einige Wellbleche für das Dach mussten ersetzt werden, der Laden wurde neu gestrichen, der Boden mit Bruch-Fliesen verlegt und neue Regale wurden angebracht. Die Schneiderei wurde mit bunten Stoffen, neuem Nähmaterial, einer Tretnähmaschine sowie einer elektrischen Nähmaschine ergänzt.

Da sich die bisherige Schneiderin anderweitig orientiert hatte, sei die Stelle neu ausgeschrieben worden. „Es gab viele Anfragen und Bewerbungen. Mit Sylvia haben wir nun eine engagierte Schneiderin gefunden. Sie ist offen für neue Ideen und brachte gleich ihre bisherigen Kunden mit. Auch sie wird die Schneiderei in Eigenregie weiterführen.“

Das sich bereits lange im Bau befindliche neue Gästehaus wurde fertiggestellt und mit einer Küchenzeile, Vorhängen, Bett, Kühlschrank und Garderobe ausgestattet, teilt Wikmann mit. „Wir freuen uns, dass wir für Weihnachten und Neujahr schon die ersten Gäste begrüßen dürfen.“

Durch all die Umbau- und Renovierungsarbeiten seien Schreiner, Handwerker, Elektriker, Maler und Bauarbeiter wieder voll zum Einsatz gekommen. Sie konnten sich für längere Zeit ihren Lebensunterhalt sichern. Das stärke gleichzeitig das Selbstvertrauen und gebe Hoffnung sowie Zuversicht für alle.

Neue Regelungen und Gesetze

Die neu gewählte kenianische Regierung unter William Ruto sei auch schon eifrig dabei, neue Gesetze zu entwerfen und neue Regelungen festzulegen. So kostet inzwischen eine Lizenz für eine Schneiderei umgerechnet etwa 200 Euro – gut das zweieinhalbfache im Vergleich zu früher. Auch bei anderen Kleinstunternehmen seien die Lizenzen laut Wikmann drastisch erhöht worden. Zuschüsse für arme Familien, die ihre Kinder auf eine höhere Schule schicken, wurden ganz gestrichen.

Wie sollen sich da bei stetig steigenden Lebensmittelpreisen die kenianischen Menschen selbst aus der ewigen Spirale von Hunger und Armut befreien? „Dafür setzen wir uns mit unseren vielseitigen Projekten ein“, so Wikmanns Antwort.

Übrigens: Weihnachten und Neujahr haben auch in Msumarini Tradition. „Wir werden wieder im kleinem Rahmen in unserer Beach-Bar am Strand feiern“, teilt Wikmann mit.