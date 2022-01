Weil am Rhein Hilfsangebote werden individueller

Weil am Rhein Eines schickt Anu Karjalainen, Flüchtlingsbeauftragte in Weil am Rhein, vorweg: „Die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden, sind natürlich notwendig“, sagt sie. Zugleich aber erschweren sie die Integration der in Weil am Rhein lebenden Geflüchteten. Um gesellschaftlich anzukommen, sei das Erlernen der Sprache von höchster Wichtigkeit, legt die Flüchtlingsbeauftragte dar. Kinder lernen die Sprache vor allem im schulischen Kontext – auch spielerisch im Austausch mit den Klassenkameraden. „Schule ist im Grunde der wichtigste Ort, an dem Sprache gelernt wird.“ Diese Möglichkeit fiel durch das sogenannte Home-Schooling fast vollständig weg.

Gemeinsames Lernen

Hinzu kam das Problem, mit dem fast alle Eltern in den vergangenen beiden Jahren konfrontiert waren. Denn das Lernen in den eigenen vier Wänden gestaltet sich oft als schwierig. Im Fall vieler Geflüchteter machten die oft engen Wohnräume die Lage aber besonders prekär. Home-Schooling sei für alle Kinder nicht ideal gewesen, fasst Karjalainen zusammen. Für die Kinder von Geflüchteten aber war es katastrophal. Für die Integration sei es sehr wichtig, dass der Unterricht nun wieder in Präsenz stattfinden kann. Darüber hinaus gibt mit „Wir lernen zusammen“ ein Projekt, mit dem Kinder von Geflüchteten beim Lernen durch ehrenamtliche Helfer individuell gefördert werden.